11.02.2024 18:30 – FT 1 : 2
Англия11 февраля 2024, 20:29 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:40
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Ман Юнайтед вырвал победу у Астон Виллы и сократил отставание от зоны ЛЧ
Победный гол для Красных дьяволов провел Скотт Мактоминей на 86-й минуте
11 февраля 2024, 20:29 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:40
411
2
В воскресенье, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед вырвал победу у Астон Виллы (2:1) и сократил отставание от зоны ЛЧ.
Победный гол для Красных дьяволов провел Скотт Мактоминей на 86-й минуте.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (54), Ман Сити, Арсенал (по 52), Тоттенхэм (47), Астон Вилла (46), Ман Юнайтед (41).
АПЛ. 24-й тур, 11 февраля
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Дуглас Луис, 67 – Хойлунд, 17, Мактоминей, 86
Турнирная таблица
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Комментарии 2
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Настоящая битва. как будто навылет играли. Хотя - точно. Теперь МЮ отцепил сразу Ньюкасл, Весчт Хэм и Брайтон. И завис на 6-м, как паук в ожидании ошибок вверху.) У такой Виллы пенсионеры Челси точно бы не выиграли. Видать вилланы слили кубок ради этой игры. И всё могло быть. Онаний сегодня и тащил, и в него попадали. А потом начались какие то манёвры со взаимным выманиванием и контратаками. Но тут вышел Скотт и порешал!
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