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Чемпионат Англии
Астон Вилла
11.02.2024 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
11 февраля 2024, 20:29 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:40
411
2

Ман Юнайтед вырвал победу у Астон Виллы и сократил отставание от зоны ЛЧ

Победный гол для Красных дьяволов провел Скотт Мактоминей на 86-й минуте

11 февраля 2024, 20:29 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:40
411
2
Ман Юнайтед вырвал победу у Астон Виллы и сократил отставание от зоны ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед вырвал победу у Астон Виллы (2:1) и сократил отставание от зоны ЛЧ.

Победный гол для Красных дьяволов провел Скотт Мактоминей на 86-й минуте.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (54), Ман Сити, Арсенал (по 52), Тоттенхэм (47), Астон Вилла (46), Ман Юнайтед (41).

АПЛ. 24-й тур, 11 февраля

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Дуглас Луис, 67 – Хойлунд, 17, Мактоминей, 86

Турнирная таблица

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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February 30
Настоящая битва. как будто навылет играли.   Хотя - точно.   Теперь МЮ отцепил сразу  Ньюкасл, Весчт Хэм и Брайтон.     И завис на 6-м, как паук в ожидании ошибок вверху.) У такой Виллы пенсионеры Челси точно бы не выиграли.    Видать вилланы слили кубок ради этой игры.    И  всё могло быть.    Онаний сегодня и тащил, и в него попадали.    А потом начались какие то манёвры со взаимным выманиванием и контратаками.     Но тут вышел Скотт и порешал!
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