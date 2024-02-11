11 февраля на «Вилла Парк» пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда с осени 2022-го играет под руководством Унаи Эмери. И у испанца был даже не медовый месяц, а даже целый год после возвращения на Туманный Альбион. В прошлом сезоне получилось подняться на седьмое место, что обеспечило долгожданное возвращение еврокубков на Туманный Альбион. В Лиге конференций англичане смогли досрочно пробиться в плей-офф. А в АПЛ получилось закончить первый круг на 2-м месте в таблице, и не зря наставник был признан в декабре менеджером месяца. Но потом его подопечные дрогнули, когда не получалось забить Эвертону и проигрывали Ньюкаслу. Благо, что потом был слабенький Шеффилд Юнайтед, и уж на нем отвели душу, забив четырежды в первые пол часа. В итоге закончили и вовсе 5-0. Но сразу после этого кубке после 0-0 в переигровке с Челси уступили 1-3.

Манчестер Юнайтед

Клуб получил нового крупного инвестора, Рэтклиффа. И тот готовится сделать свои шаги - но они не коснулись январского трансферного окна. Кажется, что на нынешнем сезоне многие поставили крест. Красные дьяволы серьезно сдали позиции, заняв только четвертое место в своей группе Лиги чемпионов, и вылетел из Кубка Лиги. Пока что еще продолжается борьба в другом турнире, кубке Англии, где были пока что уж очень простые соперники, Уиган с Ньюпортом. Но даже он последнего манкунианцы получили пару голов в свои ворота, дожав аутсайдера в конце поединка. Могли потерять очки и в АПЛ, с Вулверхэмптоном, когда соперник сровнял на пятой добавленной минуте. Но выручил 18-летний Майну, что успел оформить итоговые 4-1. Не менее увренно, 3-0, справились и с Вест Хэмом.

Статистика личных встреч

3-1 с МЮ стал первым успехом Эмери в Бирмингеме. Но потом красные дьяволы выиграли уже трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом играющих дома виллан. Но МЮ сейчас набрал обороты - верим, что он не проиграет (коэффициент - 1,78).