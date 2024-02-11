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Товарищеские матчи
Александрия
11.02.2024 14:30 – FT 1 : 1
Люнгбю
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 18:43 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:13
316
0

Михайленко забил на 2-й мин. Александрия сыграла вничью с датским клубом

Поединок команды Ротаня с командой Люнгбю завершился мирным исходом

11 февраля 2024, 18:43 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:13
316
0
Михайленко забил на 2-й мин. Александрия сыграла вничью с датским клубом
ФК Александрия

В воскресенье, 11 февраля, «Александрия» под руководством Руслана Ротаня встретилась с представителем Суперлиги Дании – клубом «Люнгбю».

Сразу завладев инициативой, украинская команда организовала быстрый гол уже на второй минуте встречи. Хорошую комбинационную атаку завершил Николай Михайленко, который благодаря элегантному пасу от Александра Беляева метко пробил почти с линии штрафной (1:0).

До перерыва горожане полностью контролировал игру, оставив соперника практически без моментов. Но и увеличить счет не смогли. После перерыва ситуация в поле изменилась. Постепенно инициатива перешла к игрокам Лонгбю, которые воспользовались едва ли не единственным моментом за всю игру на 72-й минуте, сумев сравнять счет.

После 60 минут на поле произошли замены. На поле появились Роман Савченко, Артем Шулянский, Артем Кулаковский, Данил Ващенко, Денис Костышин и Владислав Погорелый. Имея несколько хороших моментов, соперники забить горожане не сумели. В итоге – ничья (1:1).

12 февраля состоится очередной спарринг. Соперником команды Ротаня станет Сабуртало, представитель Лиги Эровнули (высшей футбольной лиги чемпионата Грузии). Матч запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 11 февраля 2024 года, Турция

Александрия (Украина) – Люнгбю (Дания) – 1:1 (1:0)

Голы: Николай Михайленко, 2 – Эток Оту, 72

Александрия: Никита Шевченко, Кампос, Богдан Билошевский, Юрий Копына, Александр Мартынюк, Денис Шостак, Николай Михайленко, Кирилл Ковалец (кап), Владислав Калитвинцев, Александр Беляев, Андрей Кулаков

Запас: Георгий Ермаков, Роман Савченко, Даниил Скорко, Артем Шулянский, Артем Кулаковский, Данил Ващенко, Денис Костышин, Владислав Погорелый

Видеозапись матча

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Источник ФК Александрия
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