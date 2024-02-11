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Товарищеские матчи
Александрия
11.02.2024 14:30 - : -
Люнгбю
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 12:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 13:00
32
0

Александрия – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

11 февраля 2024, 12:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 13:00
32
0
Александрия – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб Александрия проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции..

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является Люнгбю из Дании.

Начало товарищеского матча запланировано на 11 февраля 14:30 по Киеву.

Александрия – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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