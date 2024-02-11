Товарищеские матчи
11.02.2024 14:30 - : -
Украина. Премьер лига11 февраля 2024, 12:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 13:00
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Александрия – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
11 февраля 2024, 12:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 13:00
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Клуб Александрия проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции..
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником украинской команды является Люнгбю из Дании.
Начало товарищеского матча запланировано на 11 февраля 14:30 по Киеву.
Александрия – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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