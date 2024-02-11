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  4. ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
Испания
11 февраля 2024, 10:55 |
2263
5

ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения

Сегодня украинскому вратарю исполнилось 25 лет

11 февраля 2024, 10:55 |
2263
5
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона». «Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел сухой матч.

На следующий день Лунин отметил свой день рождения в кругу семьи. Украинскому вратарю сегодня исполнилось 25 лет.

Андрей поделился милым видео в своих социальных сетях.

Ранее Андрей Лунин прокомментировал разгромную победу против «Жироны», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Жирона день рождения видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Swed
Расти большой!
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+2
Prikolist
Почему Лунин решил отпраздновать свой день рождения после матча?
Потому что он знал, что после столь яркой игры, "Жироне" осталось только пойти в магазин, чтобы накрыть его тортами!
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-1
Евгений Кожушко
Господи, чоловіку 25 років, а кульки понадували ніби йому 5 років виповнилось 🤦‍♂️🤣
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-5
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