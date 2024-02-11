10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона». «Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел сухой матч.

На следующий день Лунин отметил свой день рождения в кругу семьи. Украинскому вратарю сегодня исполнилось 25 лет.

Андрей поделился милым видео в своих социальных сетях.

Ранее Андрей Лунин прокомментировал разгромную победу против «Жироны», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения