Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 4:0
10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона». «Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0.
Андрей Лунин сегодня вышел в стартовом составе «Реала» и сохранил ворота на замке. Украинец прокомментировал этот матч.
«Мы доминировали всю игру. Результат говорит сам за себя. Мы должны продолжать в том же духе. «Жирона провела впечатляющий сезон, они играют очень хорошо, против них тяжело играть. Сегодня игра сложилась в нашу пользу, но каталонцы хорошо играли к этому моменту сезона.
Последние минуты прошлого матча против «Атлетико», где мы потеряли победу, повлияли на нашу сегодняшнюю игру. Команда проанализировала все, мы были сильнее.
Я чувствую себя хорошо, работаю, делаю шаги вперед и наслаждаюсь Мадридом, стадионом, всем», – сказал Лунин в интервью после матча.
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