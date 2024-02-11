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Испания
11 февраля 2024, 00:43 | Обновлено 11 февраля 2024, 00:53
1117
0

Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?

«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 4:0

11 февраля 2024, 00:43 | Обновлено 11 февраля 2024, 00:53
1117
0
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона». «Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0.

Андрей Лунин сегодня вышел в стартовом составе «Реала» и сохранил ворота на замке. Украинец прокомментировал этот матч.

«Мы доминировали всю игру. Результат говорит сам за себя. Мы должны продолжать в том же духе. «Жирона провела впечатляющий сезон, они играют очень хорошо, против них тяжело играть. Сегодня игра сложилась в нашу пользу, но каталонцы хорошо играли к этому моменту сезона.

Последние минуты прошлого матча против «Атлетико», где мы потеряли победу, повлияли на нашу сегодняшнюю игру. Команда проанализировала все, мы были сильнее.

Я чувствую себя хорошо, работаю, делаю шаги вперед и наслаждаюсь Мадридом, стадионом, всем», – сказал Лунин в интервью после матча.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Жирона
Источник DefensaCentral
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