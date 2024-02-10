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Чемпионат Италии
Рома
10.02.2024 19:00 – FT 2 : 4
Интер Милан
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Италия
10 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:49
678
2

Интер в ярком матче с камбэком обыграл Рому. Нереальная серия лидера

Команда уверенно лидирует в таблице

10 февраля 2024, 21:19 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:49
678
2
Интер в ярком матче с камбэком обыграл Рому. Нереальная серия лидера
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер в прошлом туре чемпионата Италии обыграл Ювентус, а теперь пришло время Ромы. Миланская команда, уступая по ходу матча 1:2, во втором тайме оформила камбэк и выиграла 4:2.

Это седьмая кряду победа Интера во всех турнирах, а также невероятная серия побед над топ-соперниками: лидер подряд обыграл Лацио, Наполи, Фиорентину, Ювентус и Рому.

В таблице у миланцев 60 пунктов, Ювентус отстает на 7 очков.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Рома – Интер 2:4
Голы: Манчини, 28, Эль-Шаарави, 44 - Ачерби, 17, Тюрам, 49, Анхелиньо, 56 (в свои ворота), Бастони, 90

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Хейсен, Анхелиньо (Спинаццола, 61), Паредес, Кристанте (Бове, 61), Пеллегрини (Бальданци, 76), Эль-Шаарави (Залевски, 76), Дибала (Азмун, 87), Лукаку

Интер: Зоммер, Дармиан (Дюмфрис, 75), Ачерби (де Врей, 63), Павар, Бастони, Димарко (Аугусто, 75), Мхитарян, Чалханоглу,Барелла, Тюрам (Санчес, 87), Мартинес (Арнаутович, 75)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Хосе Анхелиньо (Рома).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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Octopus
Игроки Ромы думали бога за бороду схватили, когда сплавили Моуриньо, но реальность не заставила себя ждать.
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