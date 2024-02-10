Интер в ярком матче с камбэком обыграл Рому. Нереальная серия лидера

Интер в прошлом туре чемпионата Италии обыграл Ювентус, а теперь пришло время Ромы. Миланская команда, уступая по ходу матча 1:2, во втором тайме оформила камбэк и выиграла 4:2.

Это седьмая кряду победа Интера во всех турнирах, а также невероятная серия побед над топ-соперниками: лидер подряд обыграл Лацио, Наполи, Фиорентину, Ювентус и Рому.

В таблице у миланцев 60 пунктов, Ювентус отстает на 7 очков.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Рома – Интер 2:4

Голы: Манчини, 28, Эль-Шаарави, 44 - Ачерби, 17, Тюрам, 49, Анхелиньо, 56 (в свои ворота), Бастони, 90

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Хейсен, Анхелиньо (Спинаццола, 61), Паредес, Кристанте (Бове, 61), Пеллегрини (Бальданци, 76), Эль-Шаарави (Залевски, 76), Дибала (Азмун, 87), Лукаку

Интер: Зоммер, Дармиан (Дюмфрис, 75), Ачерби (де Врей, 63), Павар, Бастони, Димарко (Аугусто, 75), Мхитарян, Чалханоглу,Барелла, Тюрам (Санчес, 87), Мартинес (Арнаутович, 75)