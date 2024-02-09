10.02.2024 19:00 - : -
Италия09 февраля 2024, 12:51 |
41
0
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля поединок 24-го тура итальянской Серии А
09 февраля 2024, 12:51 |
41
0
В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Интер».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 февраля 2024, 10:59 0
Закарпатцы продолжают просматривать молодежь
Футбол | 09 февраля 2024, 10:40 2
Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву
Футбол | 08.02.2024, 19:41
Футбол | 08.02.2024, 18:23
Хоккей | 08.02.2024, 23:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2024, 21:45 36
07.02.2024, 18:47
08.02.2024, 12:48 4
08.02.2024, 06:12 5
07.02.2024, 14:28 17
07.02.2024, 12:30 9
08.02.2024, 15:37 35
07.02.2024, 19:16