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Италия
09 февраля 2024, 12:51 |
41
0

Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля поединок 24-го тура итальянской Серии А

09 февраля 2024, 12:51 |
41
0
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома – Интер

В субботу, 10 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Интер».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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