ДЕ РОССИ – о поражении от Интера: «Можно вынести много положительного»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение от «Интера» (2:4) в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

«Из этого матча можно вынести много положительного, а также то, что нам ни в коем случае нельзя сбавлять интенсивность, если хотим конкурировать с топ-соперниками.

Думаю, в целом игра была равной, преимуществом владела то одна, то другая команда. Я горжусь ребятами – они выложились без остатка, и болельщики это видели. И я горжусь ими не потому, что они были аутсайдерами в этом матче или что-нибудь в этом роде. Я горжусь, потому что они показали отличную игру против очень сильной команды. Верю, что мы на правильном пути», – сказал наставник «Ромы» после игры.

Отметим, что это поражение стало для Де Росси первым в качестве главного тренера «Ромы».