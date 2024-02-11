Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ РОССИ – о поражении от Интера: «Можно вынести много положительного»
Чемпионат Италии
Рома
10.02.2024 19:00 – FT 2 : 4
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 февраля 2024, 11:33 | Обновлено 11 февраля 2024, 11:37
80
0

ДЕ РОССИ – о поражении от Интера: «Можно вынести много положительного»

Главный тренер «Ромы» похвалил своих подопечных

11 февраля 2024, 11:33 | Обновлено 11 февраля 2024, 11:37
80
0
ДЕ РОССИ – о поражении от Интера: «Можно вынести много положительного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение от «Интера» (2:4) в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

«Из этого матча можно вынести много положительного, а также то, что нам ни в коем случае нельзя сбавлять интенсивность, если хотим конкурировать с топ-соперниками.

Думаю, в целом игра была равной, преимуществом владела то одна, то другая команда. Я горжусь ребятами – они выложились без остатка, и болельщики это видели. И я горжусь ими не потому, что они были аутсайдерами в этом матче или что-нибудь в этом роде. Я горжусь, потому что они показали отличную игру против очень сильной команды. Верю, что мы на правильном пути», – сказал наставник «Ромы» после игры.

Отметим, что это поражение стало для Де Росси первым в качестве главного тренера «Ромы».

По теме:
Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия А. Лацио победил аутсайдера и вышел на шестое место в таблице
Даниэле Де Росси Рома Рим Интер Милан Рома - Интер Серия A
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец Игорь Потеря выиграл бой UFC у поляка и пообещал стать чемпионом
MMA | 11 февраля 2024, 04:10 1
Украинец Игорь Потеря выиграл бой UFC у поляка и пообещал стать чемпионом
Украинец Игорь Потеря выиграл бой UFC у поляка и пообещал стать чемпионом

Все три судьи на шоу в Неваде отдали предпочтение украинцу по очкам

Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Футбол | 11 февраля 2024, 06:45 2
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль

«Реал» разгромил прямого конкурента в борьбе за чемпионство со счетом 4:0

Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки
Футбол | 10.02.2024, 23:59
Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки
Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Футбол | 10.02.2024, 21:26
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Футбол | 10.02.2024, 12:15
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 22
Футбол
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
09.02.2024, 10:30 1
Бокс
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
09.02.2024, 11:39 17
Футбол
ЧМ-2024. Украинцы – вне топ-20 спринта, тройной успех Норвегии
ЧМ-2024. Украинцы – вне топ-20 спринта, тройной успех Норвегии
10.02.2024, 19:32 6
Биатлон
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
09.02.2024, 18:31
Теннис
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
10.02.2024, 22:18 6
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем