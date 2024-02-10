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Товарищеские матчи
Оболонь
10.02.2024 11:00 - : -
ХБ Кёге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 08:55 | Обновлено 10 февраля 2024, 08:56
36
0

Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 февраля в 11:00 товарищеский матч

10 февраля 2024, 08:55 | Обновлено 10 февраля 2024, 08:56
36
0
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся киевский клуб «Оболонь» и команда ХБ «Кеге» из Дании.

Начало поединка запланировано в 11:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Оболонь» на сборе в Турции свой предыдущий матч провели 3 февраля. Это была игра с командой «Ахал» из Туркменистана. «Пивовары» победили со счетом 3:1.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Оболонь» и Football Hub.

Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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