Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 февраля в 11:00 товарищеский матч
В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся киевский клуб «Оболонь» и команда ХБ «Кеге» из Дании.
Начало поединка запланировано в 11:00 по киевскому времени.
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Футболисты «Оболонь» на сборе в Турции свой предыдущий матч провели 3 февраля. Это была игра с командой «Ахал» из Туркменистана. «Пивовары» победили со счетом 3:1.
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Оболонь» и Football Hub.
Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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