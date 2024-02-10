В субботу, 10 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором встретятся киевский клуб «Оболонь» и команда ХБ «Кеге» из Дании.

Начало поединка запланировано в 11:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Оболонь» на сборе в Турции свой предыдущий матч провели 3 февраля. Это была игра с командой «Ахал» из Туркменистана. «Пивовары» победили со счетом 3:1.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Оболонь» и Football Hub.

Оболонь – Кеге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция