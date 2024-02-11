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Оболонь
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 02:50
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0

Оболонь – Кеге – 1:1. Гол Вишневского. Видео голов и обзор

Киевская команда забила в конце игры

11 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 02:50
35
0
Оболонь – Кеге – 1:1. Гол Вишневского. Видео голов и обзор
ФК Оболонь

Состоялся товарищеский поединок, в котором киевская «Оболонь» играла против датского клуба «Хеге». «Пивовары» пропустили первыми, однако в конце матча сумели сравнять счет. Отличился Олег Вишневский.

Этот матч стал для киевской команды последним на турецких сборах.

Товарищеский матч

Оболонь (Киев, Украина) – Хеге (Дания) – 1:1

Голы: Вишневский, 80 – Семовски, 67

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Источник Sport.ua
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