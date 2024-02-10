Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига10 февраля 2024, 13:29 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:34
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Смогли лишь спастись. Оболонь провела последний спарринг в Турции
Киевская команда сыграла с датской командой «Кеге»
10 февраля 2024, 13:29 | Обновлено 10 февраля 2024, 13:34
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В субботу, 10 февраля, состоялся товарищеский матч зимней паузы, в котором отношения выяснили киевский клуб «Оболонь» и команда ХБ «Кеге» из Дании.
Встреча победителя не определила – ничья 1:1.
«Пивовары» на 67-й минуте оказались в роли догоняющих, но вскоре отыгрались. Гол Вишневского на 80-й минуте, как оказалось, установил окончательный результат поединка, который для «Оболони» является финальным на турецком сборе 2024 года.
Оболонь (Киев) – ХБ Кеге (Дания) – 1:1
Голы: Вишневский, 80 – Семовски, 67.
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