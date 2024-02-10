В субботу, 10 февраля, состоялся товарищеский матч зимней паузы, в котором отношения выяснили киевский клуб «Оболонь» и команда ХБ «Кеге» из Дании.

Встреча победителя не определила – ничья 1:1.

«Пивовары» на 67-й минуте оказались в роли догоняющих, но вскоре отыгрались. Гол Вишневского на 80-й минуте, как оказалось, установил окончательный результат поединка, который для «Оболони» является финальным на турецком сборе 2024 года.

Оболонь (Киев) – ХБ Кеге (Дания) – 1:1

Голы: Вишневский, 80 – Семовски, 67.