Серия А. Эмполи в концовке дожал Салернитану, Коваленко вышел на замену
Стартовал 24-й тур чемпионата Италии
Сегодня, 9 февраля матчем между «Салернитаной» и «Эмполи» стартовал 24-й тур итальянской Серии А. Команда Виктора Коваленко одержала выездную победу, забив два гола в концовке второго тайма.
Главным героем матча стал новичок и дебютант «Эмполи» Мбайе Ньянг. Он вышел на замену на 70-й минуте, и отличился голом с пенальти и голевой передачей.
Виктор Коваленко остался в запасе «Эмполи», и вышел на замену на 78-й минуте вместо Шимона Журковски при счете 1:1.
Серия А. 24-й тур
Салернитана – Эмполи – 1:3
Голы: Вайссман 69 – Дзаноли 23 (автогол), Ньянг 88 (с пенальти), Канчельери 90+4
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