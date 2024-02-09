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Чемпионат Италии
Салернитана
09.02.2024 21:45 – FT 1 : 3
Эмполи
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Италия
09 февраля 2024, 23:55 | Обновлено 10 февраля 2024, 00:57
210
0

Серия А. Эмполи в концовке дожал Салернитану, Коваленко вышел на замену

Стартовал 24-й тур чемпионата Италии

09 февраля 2024, 23:55 | Обновлено 10 февраля 2024, 00:57
210
0
Серия А. Эмполи в концовке дожал Салернитану, Коваленко вышел на замену
ФК Эмполи

Сегодня, 9 февраля матчем между «Салернитаной» и «Эмполи» стартовал 24-й тур итальянской Серии А. Команда Виктора Коваленко одержала выездную победу, забив два гола в концовке второго тайма.

Главным героем матча стал новичок и дебютант «Эмполи» Мбайе Ньянг. Он вышел на замену на 70-й минуте, и отличился голом с пенальти и голевой передачей.

Виктор Коваленко остался в запасе «Эмполи», и вышел на замену на 78-й минуте вместо Шимона Журковски при счете 1:1.

Серия А. 24-й тур

Салернитана – Эмполи – 1:3
Голы: Вайссман 69 – Дзаноли 23 (автогол), Ньянг 88 (с пенальти), Канчельери 90+4

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Серия A Эмполи Салернитана Виктор Коваленко Мбай Ньянг
Источник Sport.ua
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