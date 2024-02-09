Коваленко сыграет? Стал известен состав Эмполи на матч с Салернитаной

Сегодня, 9 февраля «Эмполи» Виктора Коваленко в стартовом матче 24-го тура итальянской Серии А на выезде сыграет с «Салернитаной». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Коваленко не попал в основной состав «Эмполи» на матч и начнет поединок на скамейке запасных.

Состав «Эмполи»: Каприле, Луперто, Исмаили, Берешиньски, Качере, Малех, Грасси, Гьяси, Камбьяги, Журковски, Черри

Запас: Перизан, Бериша, Гогличидзе, Пеццелла, Коваленко, Фаццини, Бастони, Шпенди, Ньянг, Канчельери, Дестро