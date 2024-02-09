Вице-чемпион Европы Нуну Гомеш отказался ехать на Кубок легенд в москву
Возможно, пример португальца повлияет на решение других футбольных звезд прошлого
Бывший форвард «Бенфики» и «Фиорентины» португалец Нуну Гомеш отказался от участия в Кубке легенд, который пройдет в столице страны-террориста москве.
Как сообщает Record, изначально Нуну Гомеш дал согласие, но затем изменил свое решение и сообщил об этом организаторам. При этом источник отмечает, что соревнования, направленные на бывших футболистов сборных, рассматриваются посольством как пропагандистский маневр Москвы «для распространения своих нарративов и достижения политических целей на международной арене».
Возможно, примеру Нуну Гомеша последуют и другие звезды прошлого, среди которых француз Вильям Галлас, немец Кевин Кураньи, бразилец Эмерсон, хорват Ивица Олич и другие.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч против АГМК закончился со счетом 2:1
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко - об изменении трансферной политики чемпиона Украины