Бывший форвард «Бенфики» и «Фиорентины» португалец Нуну Гомеш отказался от участия в Кубке легенд, который пройдет в столице страны-террориста москве.

Как сообщает Record, изначально Нуну Гомеш дал согласие, но затем изменил свое решение и сообщил об этом организаторам. При этом источник отмечает, что соревнования, направленные на бывших футболистов сборных, рассматриваются посольством как пропагандистский маневр Москвы «для распространения своих нарративов и достижения политических целей на международной арене».

Возможно, примеру Нуну Гомеша последуют и другие звезды прошлого, среди которых француз Вильям Галлас, немец Кевин Кураньи, бразилец Эмерсон, хорват Ивица Олич и другие.