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09 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:31
523
0

Вице-чемпион Европы Нуну Гомеш отказался ехать на Кубок легенд в москву

Возможно, пример португальца повлияет на решение других футбольных звезд прошлого

09 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 09 февраля 2024, 17:31
523
0
Вице-чемпион Европы Нуну Гомеш отказался ехать на Кубок легенд в москву
Record. Нуну Гомеш

Бывший форвард «Бенфики» и «Фиорентины» португалец Нуну Гомеш отказался от участия в Кубке легенд, который пройдет в столице страны-террориста москве.

Как сообщает Record, изначально Нуну Гомеш дал согласие, но затем изменил свое решение и сообщил об этом организаторам. При этом источник отмечает, что соревнования, направленные на бывших футболистов сборных, рассматриваются посольством как пропагандистский маневр Москвы «для распространения своих нарративов и достижения политических целей на международной арене».

Возможно, примеру Нуну Гомеша последуют и другие звезды прошлого, среди которых француз Вильям Галлас, немец Кевин Кураньи, бразилец Эмерсон, хорват Ивица Олич и другие.

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Нуну Гомеш Кубок легенд
Источник Record.pt
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