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  4. Будимир стал самым возрастным автором гола сборной Хорватии на ЧМ
Чемпионат мира
24 июня 2026, 06:18 |
139
0

Будимир стал самым возрастным автором гола сборной Хорватии на ЧМ

Предыдущий возрастной рекорд хорватов держался с 2014 года

24 июня 2026, 06:18 |
139
0
Будимир стал самым возрастным автором гола сборной Хорватии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир
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Нападающий сборной Хорватии Анте Будимир стал самым возрастным автором гола своей сборной на чемпионатах мира.

В поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Панамы форвард отметился забитым мячом в возрасте 34 лет и 336 дней.

Предыдущее достижение сборной Хорватии держалось с 2014 года. Тогда Ивица Олич забил гол в ворота сборной Камеруна в возрасте 34 лет и 277 дней.

Самые возрастные авторы забитых мячей сборной Хорватии на чемпионатах мира:

  • 34 года и 336 дней – Анте Будимир, 2026, против Панамы
  • 34 года и 277 дней – Ивица Олич, 2014, против Камеруна
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сборная Хорватии по футболу сборная Панамы по футболу ЧМ-2026 по футболу Анте Будимир Ивица Олич
Андрей Витренко Источник: Opta
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