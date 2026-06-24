Будимир стал самым возрастным автором гола сборной Хорватии на ЧМ
Предыдущий возрастной рекорд хорватов держался с 2014 года
Нападающий сборной Хорватии Анте Будимир стал самым возрастным автором гола своей сборной на чемпионатах мира.
В поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Панамы форвард отметился забитым мячом в возрасте 34 лет и 336 дней.
Предыдущее достижение сборной Хорватии держалось с 2014 года. Тогда Ивица Олич забил гол в ворота сборной Камеруна в возрасте 34 лет и 277 дней.
Самые возрастные авторы забитых мячей сборной Хорватии на чемпионатах мира:
- 34 года и 336 дней – Анте Будимир, 2026, против Панамы
- 34 года и 277 дней – Ивица Олич, 2014, против Камеруна
1 - Con 34 años y 336 días, Ante Budimir se convierte en el goleador más veterano de Croacia 🇭🇷 en la Copa del Mundo, superando el anterior récord de Ivica Olić ante Camerún 🇨🇲 en 2014 (34 años y 277 días).— OptaJose (@OptaJose) June 24, 2026
Cisne. pic.twitter.com/LMQV9ybvwo
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