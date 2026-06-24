Чемпионат мира24 июня 2026, 03:32 |
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ВИДЕО. Джокер Хорватии. Анте Будимир поразил ворота Панамы
Форвард забил через 9 минут после выхода на замену
24 июня 2026, 03:32 |
68
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Форвард «Осасуны» Анте Будимир открыл счет в матче второго тура ЧМ-2026 Панама – Хорватия.
Опытный нападающий стал джокером хорватской команды, забив после выхода на замену.
Будимир получил шанс проявить себя во втором тайме и сделал это ярко: форвард замкнул прострел Йосипа Станишича на 54-й минуте.
Нападающий лишь впервые в карьере отметился голом на ЧМ, хотя дебютировал Анте на мундиале еще в 2022 году.
ВИДЕО. Джокер Хорватии. Анте Будимир поразил ворота Панамы
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