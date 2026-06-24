Форвард «Осасуны» Анте Будимир открыл счет в матче второго тура ЧМ-2026 Панама – Хорватия.

Опытный нападающий стал джокером хорватской команды, забив после выхода на замену.

Будимир получил шанс проявить себя во втором тайме и сделал это ярко: форвард замкнул прострел Йосипа Станишича на 54-й минуте.

Нападающий лишь впервые в карьере отметился голом на ЧМ, хотя дебютировал Анте на мундиале еще в 2022 году.

ВИДЕО. Джокер Хорватии. Анте Будимир поразил ворота Панамы

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine