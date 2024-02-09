Роналду и Месси без титула. Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср на турнире Эр-Рияда
8 февраля завершились товарищеские соревнования, на которых играл и «Интер Майами»
8 февраля состоялся последний матч товарищеского турнира Riyadh Season между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «лидеров».
В турнире принимал участие и американский клуб «Интер Майами» со звездным аргентинским футболистом Лионелем Месси. Представители Саудовской Аравии выиграли свои поединки против Лео и Ко: «Аль-Хиляль» побдеил со счетом 4:3, а «Аль-Наср» переиграл «цаплей» 6:0.
В матче между лучшими командами Эр-Рияда был разыгран трофей турнира. Кубок на поле вынес американский рестлер Марк Кэлвей, известный под прозвищем «Гробовщик».
Криштиану Роналду отыграл весь поединок, результативными действиями не отметился и получил желтую карточку на 53-й минуте.
Голами за «Аль-Хиляль» отличились Сергей Милинкович-Савич (17) и Салем аль-Давсари (30).
Товарищеский турнир Riyadh Season. Финальный матч
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0
Голы: Милинкович-Савич, 17, аль-Давсари, 30
Результаты всех поединков Riyadh Season
- 29.01 Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:2
- 01.02 Аль-Наср – Интер Майами – 6:0
- 08.02 Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0
Фотогалерея матча и церемония награждения
Видеообзор матча Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0
فريق الهلال يتوّج بلقب #كأس_موسم_الرياض بعد أداء استثنائي في ملعب المملكة أرينا 🏆🎉⚽️— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) February 8, 2024
Al-Hilal team crowned #RiyadhSeasonCup champions with exceptional performance at Kingdom Arena 🏆🎉⚽️#BigTime#RiyadhSeason#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/IbZK9Wyx4Q
⌛️ || Full time of the friendly match,@AlNassrFC 0:2 #alhilal pic.twitter.com/92IoYiUmhD— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 8, 2024
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