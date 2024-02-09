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Саудовская Аравия
09 февраля 2024, 13:16 | Обновлено 09 февраля 2024, 13:26
661
0

Роналду и Месси без титула. Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср на турнире Эр-Рияда

8 февраля завершились товарищеские соревнования, на которых играл и «Интер Майами»

09 февраля 2024, 13:16 | Обновлено 09 февраля 2024, 13:26
661
0
Роналду и Месси без титула. Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср на турнире Эр-Рияда
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля состоялся последний матч товарищеского турнира Riyadh Season между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «лидеров».

В турнире принимал участие и американский клуб «Интер Майами» со звездным аргентинским футболистом Лионелем Месси. Представители Саудовской Аравии выиграли свои поединки против Лео и Ко: «Аль-Хиляль» побдеил со счетом 4:3, а «Аль-Наср» переиграл «цаплей» 6:0.

В матче между лучшими командами Эр-Рияда был разыгран трофей турнира. Кубок на поле вынес американский рестлер Марк Кэлвей, известный под прозвищем «Гробовщик».

Криштиану Роналду отыграл весь поединок, результативными действиями не отметился и получил желтую карточку на 53-й минуте.

Голами за «Аль-Хиляль» отличились Сергей Милинкович-Савич (17) и Салем аль-Давсари (30).

Товарищеский турнир Riyadh Season. Финальный матч

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0

Голы: Милинкович-Савич, 17, аль-Давсари, 30

Результаты всех поединков Riyadh Season

  • 29.01 Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:2
  • 01.02 Аль-Наср – Интер Майами – 6:0
  • 08.02 Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0

Фотогалерея матча и церемония награждения

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Видеообзор матча Аль-Хиляль – Аль-Наср – 2:0

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Источник Sport.ua
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