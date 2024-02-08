Дальше – Марсель. Шахтер завершил подготовку ничьей против Лехии Гданьск

Ближайшая неделя для действующего чемпиона Украины, донецкого «Шахтера», пройдет очень быстро. Потому что команде Марино Пушича надо будет завершить зимние тренировочные сборы в Турции, после чего вернуться в более привычные географические широты в Гамбург, и уже там готовиться к важнейшему противостоянию против французского «Марселя» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Именно поэтому последний игровой день для «горняков» снова выдался насыщенным и включал в себя сразу два полноценных товарищеских матча. Однако, в отличие от прошлой субботы, «Шахтер» сначала сыграл резервистами против туркменистанского «Аркадага» (4:1), а уже потом перешел к более статусной «Лехии» из польского города Гданьск, которая хоть и выступает во втором по силе дивизионе, однако очень хочет попасть в первый, поэтому именитый соперник в конце подготовки и для футболистов Шимона Грабовски был очень кстати. А то, что весь состав польской команды стоил, как пятая часть Георгия Судакова, то уже немного другой момент.

Конечно, деньги в футбол не играют, однако это преимущество «горняков» выглядело на поле более, чем просто показателем на каком-то там трансферном портале. «Шахтер» полностью превосходил соперников в первом тайме, однако те взамен настолько интенсивно пытались засушить игру, что арбитру даже пришлось дать игрокам несколько необязательных желтых карточек, чтобы хоть немного поднять градус напряжения.

По моментам у дончан также было преимущество и даже мяч они забили на 38 минуте, но Конопле тогда при попытке завершения подачи с левого фланга на дальней штанге дали фол в атаке за толчок соперника в спину. Поэтому счет изменений не претерпел до перерыва, а у соперников тем временем «сухой» матч проводил вратарь Богдан Сарнавский, тогда как вся атака замыкалась на также знакомом нам Максиме Хлане, однако и его удавалось контролировать.

Украинское представительство в составе соперников, собственно, и было своеобразной изюминкой этого противостояния, потому что на поле с первых минут еще присутствовал Желизко. И было заметно, что это трио играет большую роль в составе «Лехии», правда даже с ними изменить ход встречи в свою пользу полякам почти не удавалось.

А «Шахтер» в итоге забил сразу после завершения полного часа игрового времени. Зубков не выдержал и самостоятельно построил себе момент с завершающим выстрелом в дальний угол с правого фланга штрафной. А поскольку бил с нерабочей правой ноги, то и опытный Сарнавский не разгадал момент для удара.

Затем дончане спокойно держали игру под собственным контролем и казалось, что выйдут из нее победителями. Но нет. Поочередные ошибки на правом фланге защиты на 78 минуте создали момент для того, чтобы Бобчек прострелил на пустые для Сезоненко, поэтому счет снова стал равным. Поляки после этого очень активно начали прессинговать, поэтому «горняки» даже не имели пространства для еще одной голевой атаки.

Первый матч против французского «Марселя» донецкий «Шахтер» проведет 15 февраля.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Лехия» – 1:1

Голы: Зубков, 65 – Сезоненко, 78

Предупреждения: Судаков, 33 – Хлань, 36, Нойгебауэр, 43

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко – Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков – Сикан.

«Лехия»: Сарнавский – Калахур, Ольссон, Чиндрис, Бугай – Д'Арриго, Нойгебауэр, Желизко (Капич, 59) – Хлань, Бобчек, Мена.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР – ЛЕХИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C