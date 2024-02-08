Шахтер Донецк

В четверг, 8-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и гданская «Лехия». Матч пройдет в Анталии (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:30.

Времени до матча против французского «Марселя» в Лиге Европы УЕФА у действующего чемпиона Украины практически не осталось – всего неделя, за которую надо успеть поставить точку в зимних сборах, прилететь в Гамбург и обеспечить важный для всей страны результат. Именно поэтому вновь «горняки» проведут два контрольных матча за один день, в заключительном из которых сыграют против команды из Первой лиги Польши. «Лехия» имеет шанс пробиться в Экстраклясу, поэтому с радостью взялась за такой вызов. Тем более, на фоне товарищеской игры против нашей сборной в середине ноября прошлого года (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Лехия», за которой можно следить в украинской версии сайта.