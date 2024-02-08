Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Лехия. Текстовая трансляция матча
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
08.02.2024 16:30 - : -
Лехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 03:04 | Обновлено 08 февраля 2024, 03:05
45
0

Шахтер – Лехия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

08 февраля 2024, 03:04 | Обновлено 08 февраля 2024, 03:05
45
0
Шахтер – Лехия. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 8-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и гданская «Лехия». Матч пройдет в Анталии (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:30.

Времени до матча против французского «Марселя» в Лиге Европы УЕФА у действующего чемпиона Украины практически не осталось – всего неделя, за которую надо успеть поставить точку в зимних сборах, прилететь в Гамбург и обеспечить важный для всей страны результат. Именно поэтому вновь «горняки» проведут два контрольных матча за один день, в заключительном из которых сыграют против команды из Первой лиги Польши. «Лехия» имеет шанс пробиться в Экстраклясу, поэтому с радостью взялась за такой вызов. Тем более, на фоне товарищеской игры против нашей сборной в середине ноября прошлого года (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Лехия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо Киев – Лиепая. Текстовая трансляция матча
В клуб ЮКСА на просмотр прибыли два бразильца и украинец
Игрок Шахтера отреагировал на слухи, что хочет покинуть клуб из-за войны
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция контрольные матчи УПЛ Лехия Гданьск Лехия - Шахтер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
Футбол | 07 февраля 2024, 12:30 6
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?

Украинец помог команде выйти в финал молодежного турнира

Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Футбол | 07 февраля 2024, 08:56 1
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля

Жерар Ромеро сообщил, что Юрген заинтересован в работе с «Барселоной»

Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции
Футбол | 08.02.2024, 00:51
Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции
Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Футбол | 07.02.2024, 14:28
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Блестящий камбэк, дальше – плей-офф. Прометей в Риге обыграл Ховентуд
Баскетбол | 07.02.2024, 21:04
Блестящий камбэк, дальше – плей-офф. Прометей в Риге обыграл Ховентуд
Блестящий камбэк, дальше – плей-офф. Прометей в Риге обыграл Ховентуд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
06.02.2024, 17:25
Бокс
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
07.02.2024, 07:20
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 4
Футбол
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем