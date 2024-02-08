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Шахтер Донецк
08.02.2024 16:30 – FT 1 : 1
Лехия
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 19:36 | Обновлено 08 февраля 2024, 19:45
153
1

Шахтер – Лехия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

08 февраля 2024, 19:36 | Обновлено 08 февраля 2024, 19:45
153
1
Шахтер – Лехия – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

​В четверг, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором играли донецкий «Шахтер» и польская команда «Лехия» из Гданьска.

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Лехия» – 1:1

Голы: Зубков, 65 – Сезоненко, 78

Предупреждения: Судаков, 33 – Хлань, 36, Нойгебауэр, 43

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Бондаренко – Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков – Сикан.

«Лехия»: Сарнавский – Калахур, Ольссон, Чиндрис, Бугай – Д'Арриго, Нойгебауэр, Желизко (Капич, 59) – Хлань, Бобчек, Мена.

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Источник Sport.ua
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sirjoga
Чуть не виграли 1-0, молодці.
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