Шахтер Донецк

Шахтер – Лехия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
В четверг, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором играли донецкий «Шахтер» и польская команда «Лехия» из Гданьска.
Товарищеский матч
«Шахтер» – «Лехия» – 1:1
Голы: Зубков, 65 – Сезоненко, 78
Предупреждения: Судаков, 33 – Хлань, 36, Нойгебауэр, 43
«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Бондаренко – Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков – Сикан.
«Лехия»: Сарнавский – Калахур, Ольссон, Чиндрис, Бугай – Д'Арриго, Нойгебауэр, Желизко (Капич, 59) – Хлань, Бобчек, Мена.
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