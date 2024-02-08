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WTA
08 февраля 2024, 15:26 |
530
0

Стало известно, сколько заработали Калинина и Цуренко на турнире в Абу-Даби

Ангелина дошла до 2-го раунда соревнований WTA 500, а Леся вылетела на старте

08 февраля 2024, 15:26 |
530
0
Стало известно, сколько заработали Калинина и Цуренко на турнире в Абу-Даби
WTA. Ангелина Калинина

8 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В 1/8 финала соревнований украинка разгромно проиграла «нейтральной» теннисистке и 15-й ракетке мира Людмиле Самсоновой со счетом 1:6, 3:6.

За 2 поединка в Абу-Дубаи (в 1-м раунде Ангелина выиграла у Лючии Бронцетти) Калинина заработала $13 590 и 60 очков в рейтинг WTA. Ангелина также сыграла и в паре, где проиграла в 1/8 финала (+ $2 570).

В одиночном разряде в ОАЭ Украину представляла и Леся Цуренко (WTA 37). На старте турнира украинка уступила Самсоновой 0:6, 1:6. За выступления в Абу-Даби Цуренко получила чек в $9 820 и заработала +1 очко в рейтинг.

В паре на кортах ОАЭ также выступала Надежда Киченок в тандеме с Анной Данилиной. Надежда завершила выступления уже в 1-м раунде, получив 1 очко в парный рейтинг WTA и $2 570.

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Источник Sport.ua
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