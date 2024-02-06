Взяли сет у вторых сеяных. Киченок и Данилина завершили выступления в ОАЭ
Надежда и Анна в трех партиях проиграли бразильскому тандему Хаддад Майя / Стефани в Абу-Даби
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Абу-даби (ОАЭ).
В 1/8 финала украинка и ее напарница Анна Данилина (Казахстан) в трех сетах уступили бразильскому тандему Беатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани, который посеян под вторым номером, за 1 час и 45 минут.
WTA 500 Абу-Даби. Пары. Хард. 1/8 финала
Надежда Киченок (Украина) / Анна Данилина (Казахстан) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Луиза Стефани (Бразилия) [2] – 6:2, 5:7, [5:10]
Во 2-м раунде соревнований в ОАЭ Беатрис и Луиза сыграют против пары Каролин Доулхайд / Дезире Кравчик.
К слову, в 2023 году Данилина играла с сестрой Надежды Людмилой Киченок в Абу-Даби. Тогда украинско-казахстанский дуэт также вылетел уже в 1/8 финала.
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