Киченок с новой напарницей вылетела с турнира WTA 500 в Абу-Даби

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Анной Данилиной (Казахстан) не смогла выйти в четвертьфинал парного хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде турнира Людмила и Анна в трех сетах уступили Луизу Стефани и Чжан Шуай за 1 час и 50 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Пары. Хард. 1/8 финала

Луиза Стефани (Бразилия) / Чжан Шуай (Китай) – Анна Данилина (Казахстан) / Людмила Киченок (Украина) – 6:7 (4:7), 6:3, [10:5]

Для Киченок это был первый матч вместе с Данилиной. Ранее украинка на постоянной основе играла с Аленой Остапенко.

В следующем раунде Стефани и Чжан Шуай встретятся с Кирстен Флипкенс и Лаурой Зигемунд.