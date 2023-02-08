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WTA
08 февраля 2023, 13:57 | Обновлено 08 февраля 2023, 13:58
202
0

Киченок с новой напарницей вылетела с турнира WTA 500 в Абу-Даби

Украинка вместе с Анной Данилиной уступила Луизе Стефани и Чжан Шуай

08 февраля 2023, 13:57 | Обновлено 08 февраля 2023, 13:58
202
0
Киченок с новой напарницей вылетела с турнира WTA 500 в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Анной Данилиной (Казахстан) не смогла выйти в четвертьфинал парного хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде турнира Людмила и Анна в трех сетах уступили Луизу Стефани и Чжан Шуай за 1 час и 50 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Пары. Хард. 1/8 финала

Луиза Стефани (Бразилия) / Чжан Шуай (Китай) – Анна Данилина (Казахстан) / Людмила Киченок (Украина) – 6:7 (4:7), 6:3, [10:5]

Для Киченок это был первый матч вместе с Данилиной. Ранее украинка на постоянной основе играла с Аленой Остапенко.

В следующем раунде Стефани и Чжан Шуай встретятся с Кирстен Флипкенс и Лаурой Зигемунд.

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Людмила Киченок Анна Данилина Луиза Стефани Чжан Шуай WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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