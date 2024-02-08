Полесье – Стьярнан – 1:1. Артем Козак принес ничью. Видео голов и обзор

Футбольный клуб «Полесье» сыграл вничью в последнем контрольном поединке учебно-тренировочных сборов в Испании.

Соперник житомирян – «Стьярнан», исландский футбольный клуб из Гардабайра, пригород Рейкьявика, основанный в 1960 году. Эта команда выступает в самой высокой лиге чемпионата Исландии по футболу – Урвалсдейлд, которая еще называется Выбранной лигой.

В первом тайме житомиряне провели несколько хороших атак, но к голу они не привели. Лучший шанс открыть счет во встрече в первой половине игры имел Яссин Фортюне, но мяч, пролетев над голкипером исландцев, попал в перекладину.

Во втором тайме «Полесье» продолжило свои попытки создать голевую атаку, но именно волки пропустили первыми. На 60-й минуте ударом в дальний угол ворот счет открыл Эмиль Атласон. Но уже через 11 минут житомиряне сравняли счет. Артем Козак запер прострельную передачу Александра Назаренко и не оставил шансов голкиперу «Стьярнана».

«Волки» могли выходить вперед – неплохие возможности имели Борис Крушинский и Богдан Кушниренко. Впрочем, финальный свисток арбитра зафиксировал окончательный счет встречи – 1:1.

Товарищеский матч. 7 февраля. Мурсия (Испания)

Полесье Житомир (Украина) – Стьярнан (Исландия) – 1:1

Голы: Атласон, 60 – Козак, 71.

Полесье (1-й тайм): Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Назаренко, Таллес, Фортюне, Будковский.

Полесье (2-й тайм): Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор (Кравченко), Крушинский, Танковский (Кушниренко), Назаренко, Таллес (Грицук), Казак, Будковский (Венделл).

Видеообзор матча

Відеозапис матчу