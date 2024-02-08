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Товарищеские матчи
Полесье
07.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Стьярнан
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 05:59 | Обновлено 08 февраля 2024, 06:22
68
0

Полесье – Стьярнан – 1:1. Артем Козак принес ничью. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Испании

08 февраля 2024, 05:59 | Обновлено 08 февраля 2024, 06:22
68
0
Полесье – Стьярнан – 1:1. Артем Козак принес ничью. Видео голов и обзор
ФК Полесье

Футбольный клуб «Полесье» сыграл вничью в последнем контрольном поединке учебно-тренировочных сборов в Испании.

Соперник житомирян – «Стьярнан», исландский футбольный клуб из Гардабайра, пригород Рейкьявика, основанный в 1960 году. Эта команда выступает в самой высокой лиге чемпионата Исландии по футболу – Урвалсдейлд, которая еще называется Выбранной лигой.

В первом тайме житомиряне провели несколько хороших атак, но к голу они не привели. Лучший шанс открыть счет во встрече в первой половине игры имел Яссин Фортюне, но мяч, пролетев над голкипером исландцев, попал в перекладину.

Во втором тайме «Полесье» продолжило свои попытки создать голевую атаку, но именно волки пропустили первыми. На 60-й минуте ударом в дальний угол ворот счет открыл Эмиль Атласон. Но уже через 11 минут житомиряне сравняли счет. Артем Козак запер прострельную передачу Александра Назаренко и не оставил шансов голкиперу «Стьярнана».

«Волки» могли выходить вперед – неплохие возможности имели Борис Крушинский и Богдан Кушниренко. Впрочем, финальный свисток арбитра зафиксировал окончательный счет встречи – 1:1.

Товарищеский матч. 7 февраля. Мурсия (Испания)

Полесье Житомир (Украина) – Стьярнан (Исландия) – 1:1

Голы: Атласон, 60 – Козак, 71.

Полесье (1-й тайм): Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Назаренко, Таллес, Фортюне, Будковский.

Полесье (2-й тайм): Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор (Кравченко), Крушинский, Танковский (Кушниренко), Назаренко, Таллес (Грицук), Казак, Будковский (Венделл).

Видеообзор матча

Відеозапис матчу

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Источник ФК Полесье
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