Полесье – Стьярнан – 1:1. Артем Козак принес ничью. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Испании
Футбольный клуб «Полесье» сыграл вничью в последнем контрольном поединке учебно-тренировочных сборов в Испании.
Соперник житомирян – «Стьярнан», исландский футбольный клуб из Гардабайра, пригород Рейкьявика, основанный в 1960 году. Эта команда выступает в самой высокой лиге чемпионата Исландии по футболу – Урвалсдейлд, которая еще называется Выбранной лигой.
В первом тайме житомиряне провели несколько хороших атак, но к голу они не привели. Лучший шанс открыть счет во встрече в первой половине игры имел Яссин Фортюне, но мяч, пролетев над голкипером исландцев, попал в перекладину.
Во втором тайме «Полесье» продолжило свои попытки создать голевую атаку, но именно волки пропустили первыми. На 60-й минуте ударом в дальний угол ворот счет открыл Эмиль Атласон. Но уже через 11 минут житомиряне сравняли счет. Артем Козак запер прострельную передачу Александра Назаренко и не оставил шансов голкиперу «Стьярнана».
«Волки» могли выходить вперед – неплохие возможности имели Борис Крушинский и Богдан Кушниренко. Впрочем, финальный свисток арбитра зафиксировал окончательный счет встречи – 1:1.
Товарищеский матч. 7 февраля. Мурсия (Испания)
Полесье Житомир (Украина) – Стьярнан (Исландия) – 1:1
Голы: Атласон, 60 – Козак, 71.
Полесье (1-й тайм): Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Назаренко, Таллес, Фортюне, Будковский.
Полесье (2-й тайм): Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор (Кравченко), Крушинский, Танковский (Кушниренко), Назаренко, Таллес (Грицук), Казак, Будковский (Венделл).
Видеообзор матча
Відеозапис матчу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виолетта Грачева заявила, что хочет гордиться своим мужчиной и не стыдиться
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре