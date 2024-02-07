В среду, 7 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Полесье» из Житомира и команда из Исландии «Стьярнан».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для житомирского «Полесья» встреча со «Стьярнаном» станет заключительным спаррингом на предсезонном сборе в Испании.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Полесье».

Полесье – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция