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07.02.2024 16:00 - : -
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 09:12 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:15
49
0

Полесье – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Смотрите 7 февраля в 16:00 товарищеский матч межсезонья

07 февраля 2024, 09:12 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:15
49
0
Полесье – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

В среду, 7 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Полесье» из Житомира и команда из Исландии «Стьярнан».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для житомирского «Полесья» встреча со «Стьярнаном» станет заключительным спаррингом на предсезонном сборе в Испании.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Полесье».

Полесье – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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