Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига07 февраля 2024, 09:12 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:15
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Полесье – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 16:00 товарищеский матч межсезонья
07 февраля 2024, 09:12 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:15
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В среду, 7 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Полесье» из Житомира и команда из Исландии «Стьярнан».
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для житомирского «Полесья» встреча со «Стьярнаном» станет заключительным спаррингом на предсезонном сборе в Испании.
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Полесье».
Полесье – Стьярнан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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