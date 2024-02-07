Полесье сыграло вничью с бронзовым призером чемпионата Исландии

В среду, 7 февраля, житомирское «Полесье» провело заключительный контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Испании.

Соперником подопечных Юрия Калитвинцева стал бронзовый призер чемпионата Исландии – «Стьярнан». После «сухого» первого тайма исландцам удалось открыть счет на 60-й минуте, но на 71-й точный удар записал на свой счет Козак, сравняв счет. В итоге, матч так и завершился результативной ничьей.

Напомним, что первый официальный матч после возобновления сезона «Полесье», занимающее третье место в турнирной таблице, проведет 25 февраля на выезде с львовским «Рухом».

Контрольный матч. 7 февраля

«Полесье» (Украина) – «Стьярнан» (Исландия) – 1:1

«Полесье» (1 тайм): Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Назаренко, Таллес, Фортюне, Будковский.

«Полесье» (2 тайм): Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор (Кравченко), Крушинский, Танковский (Кушниренко), Назаренко, Таллес (Грицук), Козак, Будковский (Венделл).

Голы: Козак (71) – (60).