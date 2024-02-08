Унаи ЭМЕРИ: Во втором тайме Челси реализовал единственный шанс со стандарта

7 февраля состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пенсионеров».

После завершения встречи главный тренер «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я разочарован, что нам не удалось добиться хорошего результата.

Мы приложили хорошие усилия и добились хорошего результата в прошлом матче, поэтому мы были очень взволнованы и мотивированы на сегодняшний поединок здесь с нашими болельщиками.

Мы начали очень хорошо, создавали моменты и были близки к голу. Они создавали моменты и были более внимательными, чем мы.

Во втором тайме мы начали не так, как в первом тайме, и нам было трудно создавать явные моменты. Они реализовали единственный шанс, который у них был, со стандартного положения.

При счете 3:0 было очень сложно, но у нас был хороший настрой, и мы отреагировали, создав моменты. Мы вместе с нашими болельщиками добивались того, чтобы забить гол и иметь возможность вернуть результат.

Мы забили так поздно и не успели забить больше.



Мы пытаемся разделить каждое соревнование и действуем последовательно в Премьер-лиге. Мы проиграли последнюю игру дома, но в Шеффилде мы отреагировали очень хорошо, и мы собираемся повторить попытку в воскресенье здесь, против «Манчестер Юнайтед».

Мы постараемся получить позитивную энергию и хорошую игру в нашей коллективной тактике. Мы снова сосредоточимся на лиге, потому что в лиге мы чувствуем себя сильными», – сказал Эмери.

Видеообзор матча Астон Вилла – Челси – 1:3