Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Унаи ЭМЕРИ: Во втором тайме Челси реализовал единственный шанс со стандарта
Англия
08 февраля 2024, 05:07 |
191
0

Унаи ЭМЕРИ: Во втором тайме Челси реализовал единственный шанс со стандарта

Главный тренер «Астон Виллы» прокомментировал поражение в Кубке Англии

08 февраля 2024, 05:07 |
191
0
Унаи ЭМЕРИ: Во втором тайме Челси реализовал единственный шанс со стандарта
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

7 февраля состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пенсионеров».

После завершения встречи главный тренер «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я разочарован, что нам не удалось добиться хорошего результата.

Мы приложили хорошие усилия и добились хорошего результата в прошлом матче, поэтому мы были очень взволнованы и мотивированы на сегодняшний поединок здесь с нашими болельщиками.

Мы начали очень хорошо, создавали моменты и были близки к голу. Они создавали моменты и были более внимательными, чем мы.

Во втором тайме мы начали не так, как в первом тайме, и нам было трудно создавать явные моменты. Они реализовали единственный шанс, который у них был, со стандартного положения.

При счете 3:0 было очень сложно, но у нас был хороший настрой, и мы отреагировали, создав моменты. Мы вместе с нашими болельщиками добивались того, чтобы забить гол и иметь возможность вернуть результат.

Мы забили так поздно и не успели забить больше.

Мы пытаемся разделить каждое соревнование и действуем последовательно в Премьер-лиге. Мы проиграли последнюю игру дома, но в Шеффилде мы отреагировали очень хорошо, и мы собираемся повторить попытку в воскресенье здесь, против «Манчестер Юнайтед».

Мы постараемся получить позитивную энергию и хорошую игру в нашей коллективной тактике. Мы снова сосредоточимся на лиге, потому что в лиге мы чувствуем себя сильными», – сказал Эмери.

Видеообзор матча Астон Вилла – Челси – 1:3

По теме:
Сколько грандов осталось? Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии
Почеттино оценил матч с Астон Виллой, в котором он не выпустил Мудрика
Астон Вилла – Челси – 1:3. Пенсионеры выиграли в футбол! Видео голов, обзор
Унаи Эмери пресс-конференция Челси Астон Вилла Астон Вилла - Челси Кубок Англии по футболу
Источник ФК Астон Вилла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Футбол | 08 февраля 2024, 04:50 0
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом

Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV

Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Я счастлив быть в Днепре-1»
Футбол | 07 февраля 2024, 21:55 3
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Я счастлив быть в Днепре-1»
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Я счастлив быть в Днепре-1»

Новичок днепрян поделился эмоциями от перехода

Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Футбол | 07.02.2024, 17:17
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Футбол | 07.02.2024, 08:56
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
Футбол | 07.02.2024, 12:30
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
06.02.2024, 14:19 1
Биатлон
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 32
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
07.02.2024, 23:30 21
Футбол
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 26
Футбол
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем