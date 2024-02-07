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ATP
07 февраля 2024, 15:26 |
259
0

Сын чемпиона мира по футболу выиграл первый матч на турнире ATP

Роман Андрес Бурручага оказался сильнее экс-восьмой ракетки мира Диего Шварцмана

07 февраля 2024, 15:26 |
259
0
Сын чемпиона мира по футболу выиграл первый матч на турнире ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Андрес Бурручага

Роман Андрес Бурручага, сын одного из лидеров сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира по футболу в 1986 году Хорхе Бурручаги, дебютировал в основной сетке турнира ATP, до этого успешно преодолев квалификацию в Кордове.

В первом раунде основы 22-летний аргентинец обыграл своего именитого соотечественника Диего Шварцмана.

Кордова. Первый круг
Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 4:6, 6:1

Во втором круге Бурручага сыграет против немца Янника Ханфманна.

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Диего Шварцман ATP Кордова
Источник Sport.ua
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