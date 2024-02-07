Сын чемпиона мира по футболу выиграл первый матч на турнире ATP

Роман Андрес Бурручага, сын одного из лидеров сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира по футболу в 1986 году Хорхе Бурручаги, дебютировал в основной сетке турнира ATP, до этого успешно преодолев квалификацию в Кордове.

В первом раунде основы 22-летний аргентинец обыграл своего именитого соотечественника Диего Шварцмана.

Кордова. Первый круг

Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:1, 4:6, 6:1

Во втором круге Бурручага сыграет против немца Янника Ханфманна.