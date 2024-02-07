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Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 09:41 |
51
0

Колос – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Смотрите 7 февраля в 16:00 товарищеский матч межсезонья

07 февраля 2024, 09:41 |
51
0
Колос – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

В среду, 7 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Колос» из Ковалевки и команда из Узбекистана «Пахтакор».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ковалевский «Колос» на предсезонном сборе в Турции в понедельник, 6 февраля, провел спарринг с командой «Вардар» из Северной Македонии и проиграл со счетом 0:2.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Колос».

Колос – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Колос Ковалевка Пахтакор смотреть онлайн учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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