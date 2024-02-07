Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига07 февраля 2024, 09:41 |
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Колос – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 16:00 товарищеский матч межсезонья
07 февраля 2024, 09:41 |
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В среду, 7 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся клуб «Колос» из Ковалевки и команда из Узбекистана «Пахтакор».
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ковалевский «Колос» на предсезонном сборе в Турции в понедельник, 6 февраля, провел спарринг с командой «Вардар» из Северной Македонии и проиграл со счетом 0:2.
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале клуба «Колос».
Колос – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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