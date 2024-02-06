Колос проиграл Вардару на сборе в Турции

«Колос» провел свой второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинский клуб уступил команде Высшей лиги чемпионата Северной Македонии «Вардар» со счетом 0-2.

Оба гола были забиты в конце первого тайма – сначала македонцам помог рикошет, а через пару минут соперники удвоили преимущество после подачи с правого фланга и удара головой нападающего «Вардара».

Состав ковалевцев в первой половине: 20.Мисак, 15.Черноморец, 3.Гончаренко, 2.Кукош, 69.Ильин, 14.Милько (к), 90.Богданов, 19.Диего, 17.Салабай, 91.Гусол, 99.Паулаускас

Состав ковалевцев во второй половине: 1.Горох, 9.Цуриков, 5.Бондаренко, 6.Бурда, 27.Лучкевич, 10.Ориховский (к), 7.Демченко, 70.Топалов, 30.Тотовицкий, 8.Велетень, 22.Безбородько; запасной: 48.Криворучко

В среду, 7 февраля, в 16:00 по киевскому времени «Колос» сыграет третий контрольный матч на сборе – на этот раз нашим соперником будет чемпион Узбекистана «Пахтакор». Трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.