Колос – Вардар – 0:2. Неудача в турецком Белеке. Видео голов и обзор матча

Колос провів другий контрольний поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Клуб УПЛ поступився команді топ-дивізіону чемпіонату Північної Македонії – Вардар – з рахунком 0:2.

Обидва голи були забито наприкінці першого тайму – спочатку македонцям допоміг рикошет, а за пару хвилин суперники подвоїли перевагу після подачі з правого флангу та удару головою нападника Вардара.

На початку другої половини Владислав Велетень заробив пенальті для ковалівців, проте Павло Оріховський влучив м'ячем у поперечину воріт.

У середу, 7 лютого, о 16:00 за київським часом Колос зіграє третій контрольний матч на зборі, суперником буде чемпіон Узбекистану – Пахтакор.

Товариський матч. 7 лютого, Туреччина

Колос (Україна) – Вардар (Північна Македонія) – 0:2

Голи: Лемос, 42, Рістовськи, 44

Колос (1-й тайм): 20. Мисак, 15. Чорноморець, 3. Гончаренко, 2. Кукош, 69. Ільїн, 14. Мілько (к), 90. Богданов, 19. Дієго, 17. Салабай, 91. Гусол, 99. Паулаускас

Колос (2-й тайм): 1. Горох, 9. Цуріков, 5. Бондаренко, 6. Бурда, 27. Лучкевич, 10. Оріховський (к), 7. Демченко, 70. Топалов, 30. Тотовицький, 8. Велетень, 22. Безбородько. Запас: 48.Криворучко

Відео голів та огляд матчу

Відеозапис матчу