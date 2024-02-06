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Колос К
06.02.2024 16:00 - : -
Вардар
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 15:55 |
38
0

Колос – Вардар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

06 февраля 2024, 15:55 |
38
0
Колос – Вардар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб «Колос» из Ковалевки проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником команды УПЛ является «Вардар» Скопье из Северной Македонии.

Начало товарищеского матча запланировано на 6 февраля 16:00 по Киеву.

Колос – Вардар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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