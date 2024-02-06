Клуб «Колос» из Ковалевки проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником команды УПЛ является «Вардар» Скопье из Северной Македонии.

Начало товарищеского матча запланировано на 6 февраля 16:00 по Киеву.

Колос – Вардар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция