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Товарищеские матчи
Колос К
07.02.2024 16:00 – FT 2 : 2
Пахтакор
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 06:23 | Обновлено 08 февраля 2024, 06:32
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Колос – Пахтакор – 2:2. Упустили победу на 90-й мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Турции

08 февраля 2024, 06:23 | Обновлено 08 февраля 2024, 06:32
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Колос – Пахтакор – 2:2. Упустили победу на 90-й мин. Видео голов и обзор
ФК Колос

Колос провів свій третій контрольний поєдинок на зимових зборах у Туреччині. Команда із Ковалівки зіграла внічию із чемпіоном Узбекистану – Пахтакором (2:2), який очолює Максим Шацьких.

Наприкінці першої половини українська команда вийшла вперед. Владислав Велетень здійснив блискучий прорив через все поле та віддав передачу на Топалова. Дмитро красиво закинув м'яч за комірець голкіперу – 1:0.

У другому таймі мінімальний рахунок зберігався до останніх хвилин, під час яких команди влаштували гольову перестрілку. Спочатку суперники на 83-й хвилині поєдинку організували гол з кутового, але буквально за хвилину ковалівці знову вийшли вперед.

Артем Гусол здійснив перехоплення, прорвався правим флангом і віддав передачу на Дієго – бразилець влучив головою у кут воріт. Але Пахтакору вдалося врятуватися на останній хвилині – Саїднурулаєв невідпорно пробив через частокіл ніг захисників – 2:2.

наступну контрольну зустріч Колос проведе 11 лютого проти грузинської команди Динамо Батумі.

Товариський матч

8 лютого, 16:00. Туреччина

Колос Ковалівка (Україна) – Пахтакор Ташкент (Узбекистан) – 2:2

Голы: Топалов, 43, Диего Кариока, 84 – Ибраимов, 82, Саиднуруллаев, 90

Колос (старт): 23. Горох, 9. Цуріков, 5. Бондаренко (кап), 6. Бурда, 27. Лучкевич, 10. Оріховський, 7. Демченко, 70. Топалов, 30. Тотовицький, 8. Велетень, 22. Безбородько

У 2-му таймі на заміну виходили: 23. Фесюн, 15. Чорноморець, 3. Гончаренко, 2. Кукош, 69. Ільїн, 14. Мілько, 90. Богданов, 19. Дієго, 17. Салабай, 91. Гусол, 99. Паулаускас.

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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Источник Sport.ua
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