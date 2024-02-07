Колос сыграл в результативную ничью против команды Шацких

Сегодня, 7 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Колосом» и узбекским «Пахтакором». Игра закончилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В конце первой половины встречи ковалевцы вышли вперед – Владислав Велетень совершил блестящий прорыв через все поле и отдал передачу на Топалова. Дмитрий красиво забросил мяч за шиворот голкиперу – 1:0.

Во втором тайме минимальный счет сохранялся до последних минут, во время которых команды устроили голевую перестрелку. Сначала «Пахтакор», который тренирует легендарный нападающий «Динамо» Максим Шацких на 83-й минуте поединка организовал гол с углового, но буквально через минуту ковалевцы снова вышли вперед. Артем Гусол совершил перехват, прорвался по правому флангу и отдал передачу на Диего – бразилец попал головой в угол ворот. Но «Пахтакору» удалось спастись на последней минуте – Саиднурулаев неотразимо пробил через частокол ног защитников «Колоса» – 2:2.

Товарищеские матчи. 7 февраля

Колос – Пахтакор – 2:2

Голы: Топалов, 43, Диего, 84 – Ибраимов, 83, Саиднурулаев, 89