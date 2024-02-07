Олег ШАНДРУК: «Формируем характер, команде это нужно»

В.о. головного тренера рівненського «Вереса» Олег Шандрук прокоментував дії підопічних у зимових спарингах:

«Формуємо характер, нам це потрібно. У матчі з Яблонцем були як хороші моменти, так і не дуже. Але в цілому – це була непогана за інтенсивністю гра. Добре, що грали до останньої хвилини і забили важливий м'яч.

Мені сподобалися обидва тайми у нашому виконанні. Перший був ціліснішим. А по перерві ми не могли впіймати темп стартові хвилин 15. Коли отримали і пропустили – підняли темп і почали знову створювати. Другий на зборах гол після кутового забили. Хороші подачі, хороші вбігання – це подобається.

Марко Мрвальєвич демонструє якісну гру, але ми з ним спілкуємося – хотіли б більше інтенсивності також. Він забив, для нього це дуже важливо».