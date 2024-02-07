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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 03:41 | Обновлено 07 февраля 2024, 04:09
51
0

Олег ШАНДРУК: «Формируем характер, команде это нужно»

И.о. наставника «Вереса» прокомментировал действия подопечных в спаррингах

07 февраля 2024, 03:41 | Обновлено 07 февраля 2024, 04:09
51
0
Олег ШАНДРУК: «Формируем характер, команде это нужно»
ФК Верес Ровно. Олег Шандрук

В.о. головного тренера рівненського «Вереса» Олег Шандрук прокоментував дії підопічних у зимових спарингах:

«Формуємо характер, нам це потрібно. У матчі з Яблонцем були як хороші моменти, так і не дуже. Але в цілому – це була непогана за інтенсивністю гра. Добре, що грали до останньої хвилини і забили важливий м'яч.

Мені сподобалися обидва тайми у нашому виконанні. Перший був ціліснішим. А по перерві ми не могли впіймати темп стартові хвилин 15. Коли отримали і пропустили – підняли темп і почали знову створювати. Другий на зборах гол після кутового забили. Хороші подачі, хороші вбігання – це подобається.

Марко Мрвальєвич демонструє якісну гру, але ми з ним спілкуємося – хотіли б більше інтенсивності також. Він забив, для нього це дуже важливо».

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товарищеские матчи Олег Шандрук Верес Ровно пресс-конференция учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Яблонец
Источник ФК Верес
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