Верес вырвал ничью в матче против чешского Яблонца

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Вересом» и чешским «Яблонцем». Игра закончилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Именно ровенчане мощнее начали матч и открыли счет. Валерий Кучеров выполнил угловой с левого фланга, а черногорский легионер «Вереса» Марко Мрвалевич выиграл позицию на ближней стойке и четко пробил головой. 0:1. Это первый гол черногорца за «красно-черных».

На 53-й минуте чехи отыгрались. Мяч попал в руку Василию Курку и Милош Кратохвил реализовал пенальти. А уже в следующей атаке «Яблонец» вышел вперед. После очередного углового Александр Кучеренко не удержал Якуба Мартинеца на линии вратарской и тот расстрелял ворота ривненчан с близкого расстояния – 2:1.

Впрочем, ровенчане проявили характер и отыгрались уже в компенсированное время. Денис Янаков выполнил штрафной удар с правого фланга и Василий Курко ударом головой сравнял счет!

Товарищеский матч. 3 февраля

Яблонец – Верес – 2:2

Голы: Кратохвил, 53 пенальти, Мартинец, 55 – Мрвалевич, 28, Курко, 90+1.