Верес – Яблонец – 2:2. Четыре гола после стандартов. Видео голов и обзор

Состоялась товарищеская игра, в которой встречались ровенский «Верес» и чешский «Яблонец». Матч закончился со счетом 2:2, все четыре гола были забиты после стандартов – по разу команды отличились после угловых, еще два гола были забиты после штрафного и пенальти.

Первым голом за «Верес» отличился Марко Мрвальевич.

Товарищеский матч

Верес (Украина) – Яблонец (Чехия) – 2:2

Голы: Кратохвилл, 53, пен, Мартинец, 55 – Мрвальевич, 28, Курко, 90+1