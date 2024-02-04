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Товарищеские матчи
Верес
03.02.2024 17:00 – FT 2 : 2
Яблонец
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 02:44 | Обновлено 04 февраля 2024, 03:07
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Верес – Яблонец – 2:2. Четыре гола после стандартов. Видео голов и обзор

Ровенская команда провела товарищеский матч

04 февраля 2024, 02:44 | Обновлено 04 февраля 2024, 03:07
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Верес – Яблонец – 2:2. Четыре гола после стандартов. Видео голов и обзор
Скриншот с трансляции

Состоялась товарищеская игра, в которой встречались ровенский «Верес» и чешский «Яблонец». Матч закончился со счетом 2:2, все четыре гола были забиты после стандартов – по разу команды отличились после угловых, еще два гола были забиты после штрафного и пенальти.

Первым голом за «Верес» отличился Марко Мрвальевич.

Товарищеский матч

Верес (Украина) – Яблонец (Чехия) – 2:2

Голы: Кратохвилл, 53, пен, Мартинец, 55 – Мрвальевич, 28, Курко, 90+1

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Источник ФК Верес
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