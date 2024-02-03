Украина. Премьер лига03 февраля 2024, 09:43 |
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Верес – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
03 февраля 2024, 09:43 |
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Ровенский «Верес» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является «Яблонец» из Чехии.
Начало товарищеского матча запланировано на 3 февраля 17:00 по Киеву.
Верес – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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