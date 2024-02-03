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Товарищеские матчи
Верес
03.02.2024 17:00 - : -
Яблонец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 09:43 |
18
0

Верес – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

03 февраля 2024, 09:43 |
18
0
Верес – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ровенский «Верес» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является «Яблонец» из Чехии.

Начало товарищеского матча запланировано на 3 февраля 17:00 по Киеву.

Верес – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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