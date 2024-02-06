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Товарищеские матчи
Верес
06.02.2024 14:30 - : -
Люнгбю
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 09:39 | Обновлено 06 февраля 2024, 09:42
42
0

Верес – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 14:30 товарищеский матч межсезонья

06 февраля 2024, 09:39 | Обновлено 06 февраля 2024, 09:42
42
0
Верес – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

​Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся ровенский клуб «Верес» и команда из Дании «Люнгбю».

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Вереса» на предсезонном сборе в Турции в субботу, 3 февраля, провели спарринг с командой «Яблонец» из Чехии. Встреча завершилась вничью 2:2.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Верес».

Верес – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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