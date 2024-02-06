​Во вторник, 6 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся ровенский клуб «Верес» и команда из Дании «Люнгбю».

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

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Футболисты «Вереса» на предсезонном сборе в Турции в субботу, 3 февраля, провели спарринг с командой «Яблонец» из Чехии. Встреча завершилась вничью 2:2.

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Верес».

Верес – Люнгбю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция