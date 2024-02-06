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06.02.2024 14:30 – FT 0 : 0
Люнгбю
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 18:22 |
121
0

Верес сыграл вничью с датским клубом в спарринге

Поединок против «Люнгбю» завершился нулевой ничьей

06 февраля 2024, 18:22 |
121
0
Верес сыграл вничью с датским клубом в спарринге

«Верес» провел очередной контрольный матч в рамках зимнего сбора в Турции. Команда Олега Шандрука сыграла в нулевую ничью с 2-кратным чемпионом Дании «Люнгбю», который в нынешнем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице национального первенства.

Верес — Люнгбю — 0:0

«Верес»: Когут (Паст, 60), Шевченко (Смиян, 60), Жулио Сезар (Вовченко, 60), Курко (Мельник, 46), Кучеренко (Гакман, 67), Кучеров (Кухарук, 60), Яго Сикейра (Годя, 67), Янаков (В. Шарай, 46), Мрвальевич (Гайдучик, 60), С. Шарай (Шастал, 46), Свитюха (Шестаков, 46)

Напомним, сегодня «Верес» подписал полузащитника Евгения Банаду.

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Верес Ровно Люнгбю контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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