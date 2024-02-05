Скала 1911 готовит контракты для экс-игроков Десны и Ингульца

По информации Sport.ua, в ближайшее время «Скала 1911» подпишет контракты с центральным защитником Александром Руденко и опорным полузащитником Ильей Цурканом, сумев убедить тренерский штаб зелено-малиновых в своей профпригодности.

Оба отработали с командой на первом зимнем сборе, приняв участие в контрольных матчах с ФАПФ (2:2) и «Агробизнесом» (1:1). В первой из этих игр Цуркан отметился голевой передачей.

25-летний Руденко, в свое время прошедший через молодежку «Десны», в осенней части сезона защищал цвета «Кудровки» (15 матчей во Второй лиге и 3 – в Кубке Украины).

21-летний Цуркан в недоигранном сезоне 2021/2022 несколько раз попадал в заявку «Ингульца» на матчи УПЛ и Кубка Украины, после чего выступал в Первой лиге за «Скорук» и во Второй – за ЮКСА (12 матчей и 1 гол в текущем сезоне).

В январе «Скала 1911» подписала контракты с экс-полузащитником «Хуста» Вадимом Мердеевым и лучшим бомбардиром чемпионата Ивано-Франковской области нападающим Андреем Боднаруком.

Ранее клуб расторг контракты с защитником Александром Аксеновым, полузащитниками Александром Баранюком, Дмитрием Гуменяком и Матвеем Янко (проходит сборы с «Хустом»), а также нападающим Назарием Богомазом.

Скорее всего, больше не сыграет за стрыян и хавбек Даниил Грабовецкий. Сейчас он находится в тренировочном лагере «Руха-2».

«Скала 1911» занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 25 очков.

7 февраля команда Михаила Басараба планировала провести в Ужгороде контрольный матч с «Минаем». Однако из-за эпидемии болезней и травм в закарпатской команде этот спарринг пришлось отменить. В среду «Скала 1911» сыграет во Львове с «Минаем» U-19.