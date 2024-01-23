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Украина. Первая лига
23 января 2024, 15:19 | Обновлено 23 января 2024, 15:20
115
0

Еще один игрок покинул Минай, известен его новый клуб

В свое время Вадим Мердеев прошел через академию «Шахтера»

23 января 2024, 15:19 | Обновлено 23 января 2024, 15:20
115
0
Еще один игрок покинул Минай, известен его новый клуб
ФК Хуст. Вадим Мердеев

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Вадим Мердеев договорился о расторжении контракта с «Минаем» и близок к переходу в «Скалу 1911».

21-летний Мердеев — воспитанник ужгородской СДЮСШОР. В сезоне 2017/2018 Вадим играл в ДЮФЛУ за «Шахтер» U16 (его партнерами, в частности, были Никита Турбаевский, Георгий Судаков и Богдан Вьюнник).

На профессиональном уровне футболист дебютировал в 2019 году в составе львовских «Карпат» U19. Впоследствии Мердеев играл за «Карпаты» из Галича (Вторая лига), «Ужгород» (Первая лига) и «Хуст» (сначала Вторая, а затем Первая лига).

В нынешнем сезоне Вадим Мердеев выступал на правах аренды за «Хуст» (13 матчей, 2 гола в Первой лиге и 1 игра — в Кубке Украины).

«Скала 1911» занимает 5-е место в турнирной таблице Второй лиги. На днях ассистентом главного тренера команды Михаила Басараба стал Андрей Новак, который до этого на протяжении двух лет работал тренером вратарей в «Минае».

Из отпуска «Скала 1911» вышла 22 января. Сегодня и завтра стрыяне пройдут медобследование во Львове. Первый контрольный матч малиново-зеленые проведут 27 января в Ивано-Франковске с местной командой ФАПФ (участник аматорского чемпионата Украины).

Ранее Sport.ua сообщал, что полузащитник «Миная» вернулся в Первую лигу.

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Вадим Мердеев Минай расторжение контракта Скала Стрый Карпаты Львов U-19 Карпаты Галич Ужгород Хуст Первая лига Украины Вторая лига Украины Кубок Украины по футболу Андрей Новак трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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