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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 15:41 |
332
0

Полузащитник Миная вернулся в Первую лигу

Желько Любенович решил не возвращать футболиста из аренды

22 января 2024, 15:41 |
332
0
Полузащитник Миная вернулся в Первую лигу
ФК Хуст. Иван Станкович

Как стало известно Sport.ua, фланговый полузащитник «Миная» Иван Станкович продолжит выступления за «Хуст» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В январе клуб УПЛ привлекал Станковича на первый сбор, чтобы Желько Любенович познакомился со всеми своими футболистами. Но, как удалось узнать нашему корреспонденту, после краткосрочного пребывания в лагере «Миная» 21-летний хавбек возвращается в расположение «Хуста».

В предыдущем сезоне Станкович стал с «Хустом» вице-чемпионом Второй лиги. В текущем чемпионате Первой лиги на счету воспитанника мукачевского футбола 17 матчей и 1 гол. Также он провел 1 игру в Кубке Украины.

На данный момент в «Хусте» осталось всего двое арендованных (осенью их было пять) — полузащитники Иван Станкович («Минай») и Максим Вадовский («Верес»).

«Хуст» замыкает турнирную таблицу Первой лиги, набрав 11 очков. Из отпуска команда Владимира Цыткина выходит 23 января.

Ранее «Хуст» определился с несколькими спаррингами.

Также Sport.ua сообщал, что «Минай» продолжает просмотр потенциальных новичков.

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Источник Sport.ua
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