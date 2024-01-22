Полузащитник Миная вернулся в Первую лигу

Как стало известно Sport.ua, фланговый полузащитник «Миная» Иван Станкович продолжит выступления за «Хуст» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В январе клуб УПЛ привлекал Станковича на первый сбор, чтобы Желько Любенович познакомился со всеми своими футболистами. Но, как удалось узнать нашему корреспонденту, после краткосрочного пребывания в лагере «Миная» 21-летний хавбек возвращается в расположение «Хуста».

В предыдущем сезоне Станкович стал с «Хустом» вице-чемпионом Второй лиги. В текущем чемпионате Первой лиги на счету воспитанника мукачевского футбола 17 матчей и 1 гол. Также он провел 1 игру в Кубке Украины.

На данный момент в «Хусте» осталось всего двое арендованных (осенью их было пять) — полузащитники Иван Станкович («Минай») и Максим Вадовский («Верес»).

«Хуст» замыкает турнирную таблицу Первой лиги, набрав 11 очков. Из отпуска команда Владимира Цыткина выходит 23 января.

Ранее «Хуст» определился с несколькими спаррингами.

Также Sport.ua сообщал, что «Минай» продолжает просмотр потенциальных новичков.