Полузащитник Миная вернулся в Первую лигу
Желько Любенович решил не возвращать футболиста из аренды
Как стало известно Sport.ua, фланговый полузащитник «Миная» Иван Станкович продолжит выступления за «Хуст» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
В январе клуб УПЛ привлекал Станковича на первый сбор, чтобы Желько Любенович познакомился со всеми своими футболистами. Но, как удалось узнать нашему корреспонденту, после краткосрочного пребывания в лагере «Миная» 21-летний хавбек возвращается в расположение «Хуста».
В предыдущем сезоне Станкович стал с «Хустом» вице-чемпионом Второй лиги. В текущем чемпионате Первой лиги на счету воспитанника мукачевского футбола 17 матчей и 1 гол. Также он провел 1 игру в Кубке Украины.
На данный момент в «Хусте» осталось всего двое арендованных (осенью их было пять) — полузащитники Иван Станкович («Минай») и Максим Вадовский («Верес»).
«Хуст» замыкает турнирную таблицу Первой лиги, набрав 11 очков. Из отпуска команда Владимира Цыткина выходит 23 января.
Ранее «Хуст» определился с несколькими спаррингами.
Также Sport.ua сообщал, что «Минай» продолжает просмотр потенциальных новичков.
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