Хуст определился с несколькими спаррингами

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Хуста» возвращаются из отпуска 23 января и уже 31 января проведут первый контрольный матч в 2024 году – с «Минаем».

По информации нашего источника, 10 февраля подопечные Владимира Цыткина сыграют с «Прикарпатьем», 25-го – с «Агробизнесом». В марте их соперниками будут «Скала 1911» (1 марта), снова «Агробизнес» (6 марта) и «Звягель» (9 марта).

Закарпатцы еще ищут спарринг-партнеров на 17 февраля и 16 марта. Также надеются на усиление в каждое звено, ведь в конце осенней части сезона «горожане» могли рассчитывать по разным причинам всего на 11 полевых игроков и двух вратарей.

Пока «Хуст» занимает десятое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 11 очков.