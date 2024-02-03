Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги вернул голкипера, которого Маркевич предлагал в сборную
Украина. Первая лига
03 февраля 2024, 16:58 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:16
689
0

Клуб Первой лиги вернул голкипера, которого Маркевич предлагал в сборную

Перспективный вратарь откликнулся на предложение вернуться в «Хуст»

03 февраля 2024, 16:58 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:16
689
0
Клуб Первой лиги вернул голкипера, которого Маркевич предлагал в сборную
ФК Металлист 1925. Арсен Белименко

Как стало известно Sport.ua, 23-летний голкипер Арсен Белименко согласовал условия контракта с «Хустом». Напомним, в августе прошлого года футболист покинул этот клуб.

На момент ухода из закарпатской команды у Белименко была травма. Несколько месяцев он восстанавливался, затем побывал в тренировочном лагере бузовской «Нивы», но после смены руководства в клубе из Киевской области этот вариант у него отпал. Поэтому, когда игроку позвонили из «Хуста» и предложили вернуться, он с радостью согласился.

Белименко – воспитанник харьковского футбола, играл за «Металлист 1925» (в Первой лиге) и «Волчанск» (во Второй). В прошлом сезоне вместе с «Хустом» он завоевал путевку в Первую лигу, где до ухода из команды успел провести 2 поединка. По окончании первого из них, с «Карпатами» во Львове (0:1), наставник победителей Мирон Маркевич сказал: «У нас было много моментов, которые мы не реализовали. После сегодняшнего матча вратаря «Хуста» можно вызвать в сборную Украины».

«Хуст» замыкает турнирную таблицу группы «Выбывание» Первой лиги, набрав 11 очков.

5 февраля, после двух дней отдыха, команда Владимира Цыткина возобновит тренировки. На 10 число у закарпатцев запланирован контрольный матч с «Агробизнесом».

Сейчас «Хуст» просматривает нескольких потенциальных новичков. Среди них, как уже сообщалось, бывший защитник «Буковины» Денис Червинский, а еще автор одного из голов в недавнем спарринге с «Минаем» (2:3) экс-полузащитник «Скалы 1911» Матвей Янко, а также защитник Вадим Гордейчук и полузащитник Денис Курилец из любительского клуба «Мал» (Коростень), действующего вице-чемпиона Житомирской области.

По теме:
Тростянец просматривает несколько потенциальных новичков
ЛНЗ просматривает двух легионеров
Полтава договаривается с экс-бомбардиром Мариуполя
инсайд Арсен Белименко Хуст Первая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Бокс | 02 февраля 2024, 20:01 2
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале

Филип Хргович – новый соперник Усика?

Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03 февраля 2024, 15:01 2
Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 февраля в 22:00 по Киеву

Украинский хавбек Теплице: «Из меня сделали козла отпущения»
Футбол | 03.02.2024, 13:17
Украинский хавбек Теплице: «Из меня сделали козла отпущения»
Украинский хавбек Теплице: «Из меня сделали козла отпущения»
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Бокс | 03.02.2024, 09:19
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
Бокс | 02.02.2024, 20:22
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
02.02.2024, 14:34 14
Футбол
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
Коуч Жироны высказался о матче против Реал Сосьедад с россиянином в составе
03.02.2024, 02:22 7
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
02.02.2024, 21:31 20
Бокс
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
02.02.2024, 11:27 4
Футбол
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
02.02.2024, 11:04 31
Футбол
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем