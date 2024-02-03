Клуб Первой лиги вернул голкипера, которого Маркевич предлагал в сборную

Как стало известно Sport.ua, 23-летний голкипер Арсен Белименко согласовал условия контракта с «Хустом». Напомним, в августе прошлого года футболист покинул этот клуб.

На момент ухода из закарпатской команды у Белименко была травма. Несколько месяцев он восстанавливался, затем побывал в тренировочном лагере бузовской «Нивы», но после смены руководства в клубе из Киевской области этот вариант у него отпал. Поэтому, когда игроку позвонили из «Хуста» и предложили вернуться, он с радостью согласился.

Белименко – воспитанник харьковского футбола, играл за «Металлист 1925» (в Первой лиге) и «Волчанск» (во Второй). В прошлом сезоне вместе с «Хустом» он завоевал путевку в Первую лигу, где до ухода из команды успел провести 2 поединка. По окончании первого из них, с «Карпатами» во Львове (0:1), наставник победителей Мирон Маркевич сказал: «У нас было много моментов, которые мы не реализовали. После сегодняшнего матча вратаря «Хуста» можно вызвать в сборную Украины».

«Хуст» замыкает турнирную таблицу группы «Выбывание» Первой лиги, набрав 11 очков.

5 февраля, после двух дней отдыха, команда Владимира Цыткина возобновит тренировки. На 10 число у закарпатцев запланирован контрольный матч с «Агробизнесом».

Сейчас «Хуст» просматривает нескольких потенциальных новичков. Среди них, как уже сообщалось, бывший защитник «Буковины» Денис Червинский, а еще автор одного из голов в недавнем спарринге с «Минаем» (2:3) экс-полузащитник «Скалы 1911» Матвей Янко, а также защитник Вадим Гордейчук и полузащитник Денис Курилец из любительского клуба «Мал» (Коростень), действующего вице-чемпиона Житомирской области.