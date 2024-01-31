Владимир ЦЫТКИН: «С новичками я еще не определился»

Перволиговый «Хуст» провел спарринг с «Минаем» и уступил со счетом 2:3. Главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния на искусственном газоне в Ужгороде:

«Это был лишь наш второй контрольный матч в этом году и конечно чувствовалась нехватка игровой практики и сыгранности. Тем более, что в «Хусте» на контракте осталось только восемь футболистов, остальные - потенциальные новички с разным уровнем готовности. Среди них самый известный - правый защитник Денис Червинский, который ранее выступал за «Буковину».

После этого поединка я еще не определился кто из них останется в команде. Посмотрим, какие они в тренировочном процессе и в следующих контрольных матчах. Ближайший – 10 февраля с «Агробизнесом».

Сейчас «Хуст» занимает десятое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 11 очков.