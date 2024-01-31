Хуст попрощался с двумя игроками и просматривает нескольких новичков
Закарпатская команда запланировала 8 зимних спаррингов
Как стало известно Sport.ua, аутсайдер Первой лиги – «Хуст» понес очередные кадровые потери. Больше не будут выступать за команду арендованные Евгений Скиба и Дмитрий Диянчук.
В расположении «Хуста» находится 8 потенциальных новичков. Самый известный среди них – правый защитник Денис Червинский, прошедшей осенью выступавший за перволиговую «Буковину».
Все они под руководством Владимира Цыткина пройдут проверку боем в спарринге с «Минаем», который состоится 31 января.
Сейчас «Хуст» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 11 очков.
Хуст запланировал 8 зимних спаррингов:
- 31 января – Минай
- 10 февраля – Прикарпатье
- 17 февраля – Марамуреш
- 25 февраля – Агробизнес
- 1 марта – Скала 1911
- 6 марта – Агробизнес
- 9 марта – Звягель
- 16 марта – Буковина
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