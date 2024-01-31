Хуст попрощался с двумя игроками и просматривает нескольких новичков

Как стало известно Sport.ua, аутсайдер Первой лиги – «Хуст» понес очередные кадровые потери. Больше не будут выступать за команду арендованные Евгений Скиба и Дмитрий Диянчук.

В расположении «Хуста» находится 8 потенциальных новичков. Самый известный среди них – правый защитник Денис Червинский, прошедшей осенью выступавший за перволиговую «Буковину».

Все они под руководством Владимира Цыткина пройдут проверку боем в спарринге с «Минаем», который состоится 31 января.

Сейчас «Хуст» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 11 очков.

Хуст запланировал 8 зимних спаррингов: