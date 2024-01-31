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Украина. Первая лига
31 января 2024, 03:45 | Обновлено 31 января 2024, 04:29
51
0

Хуст попрощался с двумя игроками и просматривает нескольких новичков

Закарпатская команда запланировала 8 зимних спаррингов

31 января 2024, 03:45 | Обновлено 31 января 2024, 04:29
51
0
Хуст попрощался с двумя игроками и просматривает нескольких новичков
ФК Хуст

Как стало известно Sport.ua, аутсайдер Первой лиги – «Хуст» понес очередные кадровые потери. Больше не будут выступать за команду арендованные Евгений Скиба и Дмитрий Диянчук.

В расположении «Хуста» находится 8 потенциальных новичков. Самый известный среди них – правый защитник Денис Червинский, прошедшей осенью выступавший за перволиговую «Буковину».

Все они под руководством Владимира Цыткина пройдут проверку боем в спарринге с «Минаем», который состоится 31 января.

Сейчас «Хуст» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 11 очков.

Хуст запланировал 8 зимних спаррингов:

  • 31 января – Минай
  • 10 февраля – Прикарпатье
  • 17 февраля – Марамуреш
  • 25 февраля – Агробизнес
  • 1 марта – Скала 1911
  • 6 марта – Агробизнес
  • 9 марта – Звягель
  • 16 марта – Буковина
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Источник Sport.ua
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