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Товарищеские матчи
Минай
31.01.2024 13:00 – FT 3 : 2
Хуст
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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 18:34 | Обновлено 31 января 2024, 18:48
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Минай в результативном спарринге обыграл Хуст

Команда Желько Любеновича одержала вторую победу на зимних сборах

31 января 2024, 18:34 | Обновлено 31 января 2024, 18:48
140
0
Минай в результативном спарринге обыграл Хуст
ФК Минай

31 января на ужгородском Авангарде в контрольном матче сыграли «Минай» и перволиговый «Хуст».

Команда Желько Любеновича одержала вторую победу на зимних сборах и в третий раз подряд отличилась в воротах соперника.

В первом тайме ворота минайцев защищал Александр Кемкин и второй раз подряд завершил игру без пропущенных голов. До перерыва единственный мяч забил Артур Ременяк, оформивший третье результативное действие текущей зимой (2+1).

После перерыва тренерский штаб внес коррективы в состав. В воротах играл Максим Росул, а в центр защиты вышел Дмитрий Немчанинов, пропускавший прошлый спарринг из-за простуды. Именно Немчанинов и сделал результативную передачу Сергею Петько, который в дебюте второго тайма увеличил преимущество хозяев.

Третий гол за «Минай» забил Иван Матюшенко, которому ассистировал Павел Тищук. Однако сохранить ворота в неприкосновенности минайцам не удалось – Матвей Янко и Максим Вадовский сократили отставание до минимума.

Следующий спарринг Минай проведет в субботу, 3 февраля, против своей юношеской команды.

Товарищеский матч. 31 января. Ужгород

Минай – Хуст – 3:2 (1:0)

Голы: Ременяк, 30, Петько, 46, Матюшенко, 62 – Янко, 51, Вадовский, 70.

Минай (1-й тайм): Кемкин, Дмитрук, Чуев, Скиба, Прокопчук, Корнейчук, Петько, Семотюк, Кораблин, Ременяк, Устименко.

Минай (2-й тайм): Росул, Ременяк (Тищук, 60), Немчанинов, Скиба, Прокопчук, Максимец, Семотюк, Петько, Матюшенко, Гуничев, Устименко (Демиденко, 60).

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Минай Хуст товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Желько Любенович Сергей Петько Артур Ременяк Дмитрий Немчанинов Александр Кемкин
Источник ФК Минай
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