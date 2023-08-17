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Украина. Первая лига
17 августа 2023, 10:56 | Обновлено 17 августа 2023, 11:29
1709
0

Хуст расстался с вратарем. Маркевич предлагал вызвать игрока в сборную

Дебютант Первой лиги продолжает терять ключевых исполнителей

17 августа 2023, 10:56 | Обновлено 17 августа 2023, 11:29
1709
0
Хуст расстался с вратарем. Маркевич предлагал вызвать игрока в сборную

Как стало известно Sport.ua, вслед за нападающими Василием и Петром Луцивыми расположение «Хуста» покинул основной голкипер команды Арсен Белименко.

22-летний воспитанник харьковского футбола в минувшем сезоне завоевал с «Хустом» серебро Второй лиги. До этого Белименко играл за «Металлист 1925» и «Волчанск».

В стартовых трех турах дебютного для себя сезона Первой лиги закарпатцы набрали 1 очко и занимают в своей группе 8-е место из 10.

Белименко выходил на поле в первых двух матчах, с «Карпатами» (0:1) и «Эпицентром» (0:1). При этом после игры во Львове наставник хозяев Мирон Маркевич заявил: «После сегодняшнего матча вратаря «Хуста» можно вызывать в сборную Украины».

Таким образом, с момента старта сезона «Хуст» расстался уже с четырьмя футболистами. Еще до Белименко и братьев Луцивых команду после трех лет в клубе покинул нападающий Михаил Фляшко.

В ближайшую субботу «Хуст» примет «Агробизнес». У закарпатцев перед этой игрой остался всего один здоровый вратарь — 20-летний Владислав Рябенко. В заявке команды есть еще опытный Игорь Левченко, но в настоящее время экс-голкипер «Олимпика», «Зари», «Мариуполя» и запорожского «Металлурга» находится в лазарете.

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Хуст инсайд Арсен Белименко
Источник Sport.ua
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